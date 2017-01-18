Президент Гамбии за два дня до инаугурации нового главы государства объявил чрезвычайное положение

Об этом было объявлено по государственному телевидению, сообщает Медуза со ссылкой на Associated Press.

В своем обращении президент заявил о «беспрецедентном вмешательстве» других государств в ход выборов, передает агентство.

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Джамме объявил чрезвычайное положение за два дня до предполагаемой инаугурации победителя президентских выборов, оппозиционера Адама Бэрроу. Он отказывается оставить пост под предлогом того, что на выборах были выявлены нарушения.

17 января появилась информация о подготовке Нигерии и других западноафриканских стран к военному вторжению в случае отказа Джамме покинуть пост. Нигерия отправила к берегам Гамбии военный корабль.

Напомним, что Барроу выиграл выборы еще в прошлом году, однако действующий президент Яхья Джамме его победу не признает. Кроме того, по информации ЭКОВАС, рассматривается вероятность военного вмешательства, чтобы заставить действующего президента отказаться от власти.