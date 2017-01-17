Трамп стал самым непопулярным избранным президентом перед инаугурацией за последние 40 лет - СМИ

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенные по заказу телеканала ABC News и газеты The Washington Post, сообщает сайт телеканала ABC News.

В частности, Трамп перед вступлением полномочий является самым непопулярным президентом в сравнении с как минимум семью предварительным новоизбранными президентами. В частности, рейтинг Трампа значительно ниже рейтинга его предшественников во время переходных периодов передачи власти от одного президента к другому.

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В национальном исследовании 40% американцев сказали, что одобряют поведение Трампа во время переходного периода, чтобы подготовиться занять пост президента. Это наполовину меньше от уровня поддержки действующего президента Барака Обамы, который в 2009 году имел рейтинг в 80%.

Также Трамп значительно уступает по уровню поддержки Джорджу Бушу-младшему, который во время переходного периода имел 72% одобрения, Биллу Клинтону (81%) и Джорджу Бушу-старшему (82%).

Одновременно так же только 40% американцев одобряют большинство кандидатов, избранных Трампом на должности в новом правительстве. В этом отношении его отставание от предшественников колеблется на уровне от 19 до 26%

Опрос был телефонным и проводилось в течение 12-15 января. Опрошено 1005 взрослых американцев. Происходило опрос как на английском, так и на испанском языках. Погрешность выборки составила 3,5%.

Как сообщал УНИАН, глава организации Oxfam International Уинни Бьянима заявила в эфире Davos live, что избранный президент США Дональд Трамп ведет себя как «лиса в курятнике» по отношению к социально уязвимым слоям населения. Oxfam International специализируется на анализе проблем бедности и неравенства. Читайте также ЕС раскритиковал идею Трампа о переносе посольства США в Израиле

«Я вижу опасность, что Трамп будет вести себя как лиса, которая забралась в курятник. Он изучил болевые точки обычных людей и раздал им красивые обещания во время предвыборной кампании. А на самом деле собрал вокруг себя команду миллиардеров. Мы видим все признаки того, что он идет в неправильном направлении», — сказала она.