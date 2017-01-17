Трамп стал самым непопулярным избранным президентом перед инаугурацией за последние 40 лет - СМИ
Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп является самым непопулярным избранным президентом перед церемонией инаугурации среди всех президентов США на протяжении последних 40 лет.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенные по заказу телеканала ABC News и газеты The Washington Post, сообщает сайт телеканала ABC News.
В частности, Трамп перед вступлением полномочий является самым непопулярным президентом в сравнении с как минимум семью предварительным новоизбранными президентами. В частности, рейтинг Трампа значительно ниже рейтинга его предшественников во время переходных периодов передачи власти от одного президента к другому.
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В национальном исследовании 40% американцев сказали, что одобряют поведение Трампа во время переходного периода, чтобы подготовиться занять пост президента. Это наполовину меньше от уровня поддержки действующего президента Барака Обамы, который в 2009 году имел рейтинг в 80%.
Также Трамп значительно уступает по уровню поддержки Джорджу Бушу-младшему, который во время переходного периода имел 72% одобрения, Биллу Клинтону (81%) и Джорджу Бушу-старшему (82%).
Одновременно так же только 40% американцев одобряют большинство кандидатов, избранных Трампом на должности в новом правительстве. В этом отношении его отставание от предшественников колеблется на уровне от 19 до 26%
Опрос был телефонным и проводилось в течение 12-15 января. Опрошено 1005 взрослых американцев. Происходило опрос как на английском, так и на испанском языках. Погрешность выборки составила 3,5%.
Как сообщал УНИАН, глава организации Oxfam International Уинни Бьянима заявила в эфире Davos live, что избранный президент США Дональд Трамп ведет себя как «лиса в курятнике» по отношению к социально уязвимым слоям населения. Oxfam International специализируется на анализе проблем бедности и неравенства. Читайте также ЕС раскритиковал идею Трампа о переносе посольства США в Израиле
«Я вижу опасность, что Трамп будет вести себя как лиса, которая забралась в курятник. Он изучил болевые точки обычных людей и раздал им красивые обещания во время предвыборной кампании. А на самом деле собрал вокруг себя команду миллиардеров. Мы видим все признаки того, что он идет в неправильном направлении», — сказала она.