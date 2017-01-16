Латвия возле границы с РФ сформирует постоянное военное подразделение

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Для того, чтобы улучшить возможности реагирования Национальных вооруженных сил и обеспечить эффективную комплексную национальную оборону и выполнить план реализации поставленных правительством задач, вводится постоянное представительство вооруженных сил в Латгалии», – сообщает оборонное ведомство.

"Я рад, что мы получили такое задание - создать Национальные вооруженные силы в Латгалии, укрепляя тем самым боевую готовность вооруженных сил и обеспечить более широкое присутствие в восточной части латвийского региона", – заявил командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Раймонд Граубе.

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По его словам это не только улучшит оборону на границе, но и предоставит возможность служить населению Латгалии ближе к дому, а также укрепит социальную среду.

Согласно плану действий правительства, подразделение должно появиться до 30 октября 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в декабре в СМИ появилась информация, что Латвия намерена построить защитные сооружения в волости, которая граничит с Россией.