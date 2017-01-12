Во время слушаний по новому главе ЦРУ в сенате прервали трансляцию после слова "русские" - СМИ

Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на C-SPAN.

Трансляция была прервана через 15 минут после начала на слове «русские».

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В момент, когда она возобновилась, один из участников сообщил об отключении электричества.

Напомним, номинант избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на пост секретаря департамента обороны, генерал в отставке Джеймс Мэттис считает, что президент России Владимир Путин пытается разрушить Организацию североатлантического договора (НАТО).