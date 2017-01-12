Кандидат на пост главы Пентагона Мэттис назвал Россию одной из главных угроз США

20:23, 12 января 2017
Мир
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Номинант избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на пост секретаря Департамента обороны США, генерал в отставке Джеймс Мэттис назвал Российскую Федерацию одной из главных угроз Америке.

Джеймс Маттис / REUTERS

Об этом Мэттис заявил во время слушаний в комитете Сената по вопросам Вооруженных сил США относительно утверждения его кандидатуры на должность секретаря Департамента обороны (министра обороны).

Говоря о главных угрозах безопасности Соединенных Штатов, он сказал, что такой угрозой является Россия. «Рассматривая главные угрозы, я бы начал с России», – сказал Мэттис.

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При этом он пояснил, что «это несомненно касается любых стран, которых они (россияне – УНИАН) пытаются запугивать вдоль всей своей периферии, соседних государств в регионе».

Он сказал, что Россия пытается запугивать страны посредством наличия оружия массового уничтожения или при помощи нетрадиционных средств. При этом генерал в отставке не пояснил, что именно он имеет в виду, говоря о таких средствах.

Также угрозой безопасности США он назвал терроризм.

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