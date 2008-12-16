Китай станет лидером мирового промпроизводства в 2009 году

Китай обойдет США по объему промышленного производства уже в 2009 году, а в 2013 году обгонит еврозону по объему ВВП (по паритету покупательной способности), считает директор института США и Канады РАН Сергей Рогов.

"В 2009 году Китай обойдет США по объему промышленного производства. Если несколько лет назад у Китая было меньше 10% (мирового промпроизводства - прим.ред.), на будущий год будет 19-20%, больше чем в США", - сказал Рогов, выступая в понедельник в РАН.

По его словам, на конец этого года доля золотовалютных резервов Китая в мире составит 30%, а с учетом Тайваня, Гонконга и Сингапура - треть всех мировых золотовалютных резервов.

В мировой торговле Китай (с учетом Тайваня, Гонконга и Сингапура) обошел Германию и США. Он стал лидером и в экспорте высоких технологий. "Сегодня на долю Китая приходится уже 15% мировых расходов на НИОКР", - отметил академик.

Рогов назвал историческим событием состоявшийся в субботу саммит руководителей Китая, Японии и Южной Кореи по финансовым вопросам, когда азиатские страны начинают формировать самостоятельный финансово-экономический блок.

"То есть нынешний кризис резко ускорит изменение баланса сил в мире, соотношение сил", - считает он.

Однако, по мнению Рогова, Китай пока еще не может претендовать на роль ведущей мировой сверхдержавы.

РИА “Новости”