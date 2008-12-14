В Пентагоне заявляют, что военная кампания в Ираке подходит к концу

Министр обороны США Роберт ГЕЙТС сообщил американским войскам в Ираке, что военная кампания в этой стране вступила в заключительную фазу.

Как сообщает ВВС, Р.ГЕЙТС отметил, что американское военное присутствие в Ираке остается очень важным фактором во время переходного периода.

По соглашению с иракским правительством, американские войска должны покинуть городские районы страны к июню будущего года. Они должны быть полностью выведены из Ирака к концу 2011 г.

Выступая на авиабазе Балад к северу от Багдада, Р.ГЕЙТС сказал, что процесс сокращения численности американских войск уже начался. По словам командующего войсками США в Ираке Рэя ОДИЕРНО, некоторые военнослужащие останутся в иракских городах после вывода войск в качестве инструкторов и советников. Участия в боевых действиях они принимать не будут.

Генерал Р.ОДИЕРНО напомнил, что в следующем году в Ираке должны пройти выборы, поэтому на американские силы ляжет задача обеспечения безопасности в этот период.

ВВС отмечает, что ранее представитель иракского правительства Али ДАББАГ выразил сомнение в том, что иракские войска будут способны через три года обеспечивать безопасность в стране. По словам А.ДАББАГА, американцам, возможно, придется оставаться в Ираке еще 10 лет.

Премьер-министр Ирака Нури МАЛИКИ дезавуировал заявление А.ДАББАГА сказав, что он просто выразил свое личное мнение.