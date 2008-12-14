Совет безопасности продлил мандат Миссии ООН на Кипре и Голанских высотах.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, в частности, Совбез ООН до 15 июня 2009 года продлил мандат Временных сил ООН по поддержанию мира на Кипре. В единогласно принятой резолюции члены Совета приветствовали начало полномасштабных переговоров по всеобъемлющему урегулированию ситуации на острове, которые стартовали 3 сентября 2008 года.

В мае 2008 года лидеры киприотов заявили о своей приверженности воссоединению острова на основе принципа двухобщинной, двухзональной федерации и политического равенства, как это определено в резолюции Совета безопасности. Это воссоединение предполагает создание федерального правительства, единое представительство на международной арене, а также сосуществование двух равных государств, составляющих федерацию. В сентябре они приступили к переговорам по продвижению процесса воссоединения острова.

Вооруженные силы Организации Объединенных Наций на Кипре (ВСООНК) были созданы резолюцией Совета безопасности от 4 марта 1964 года с целью предотвратить возобновление столкновений между кипрско-греческой и кипрско-турецкой общинами и содействовать поддержанию и восстановлению закона и порядка. После вооруженных столкновений 1974 года обязанности ВСООНК были расширены. Миротворцы ООН стали следить за режимом буферной зоны между позициями кипрской национальной гвардии и позициями турецких и кипрско-турецких сил.

Кроме этого, Совбез ООН продлил на шесть месяцев - до 30 июня 2009 года - мандат Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР). Эти силы были созданы в мае 1974 года для наблюдения за прекращением огня вдоль линии перемирия между Сирией и Израилем на Голанских высотах.

В рамках своего мандата СООННР осуществляют патрулирование и наблюдение в районе разъединения протяженностью около 80 километров и шириной от 10 километров в центре до менее 1 километра на юге. Район разъединения населен, и порядок в нем поддерживается сирийскими властями. Кроме СООННР, никакие другие вооруженные силы в него не допускаются.

На данный момент в состав СООНР входит 1041 военнослужащих из Австрии, Индии, Канады, Польши, Хорватии и Японии.