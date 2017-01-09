В Тунисе состоялась акция протеста против возвращения в страну джихадистов
01:14, 09 января 2017Мир
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В столице Туниса около тысячи человек прошли маршем в центре города, протестуя против возвращения в страну джихадистов, воевавших в Сирии, Ираке и Ливии.
В Тунисе протестовали против возвращения в страну джихадистов / REUTERS
Некоторые участники акции скандировали "Нет - возвращению террористов!", передает Русская служба Би-Би-Си.
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Многие протестующие несли фотографии сотрудников спецслужб и военнослужащих, убитых экстремистами.
Власти Туниса говорят, что в зоны военных действий отправились около трех тысяч граждан Туниса, из них около восьмисот уже вернулись.
По мнению экспертов, нынешняя наступательная операция на позиции "Исламского государства" в Ираке и Сирии может заставить многих экстремистов из Туниса вернуться на родину.
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