В Тунисе состоялась акция протеста против возвращения в страну джихадистов

Некоторые участники акции скандировали "Нет - возвращению террористов!", передает Русская служба Би-Би-Си.

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Многие протестующие несли фотографии сотрудников спецслужб и военнослужащих, убитых экстремистами.

Власти Туниса говорят, что в зоны военных действий отправились около трех тысяч граждан Туниса, из них около восьмисот уже вернулись.

По мнению экспертов, нынешняя наступательная операция на позиции "Исламского государства" в Ираке и Сирии может заставить многих экстремистов из Туниса вернуться на родину.