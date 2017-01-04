Пророссийский Додон лишил гражданства Молдовы экс-президента Румынии

Новый, пророссийски настроенный, президент Молдовы Игорь Додон лишил гражданства страны экс-президента Румынии Траяна Бэсеску. Свое решение Додон объяснил тем, что это гражданство было получено незаконно.

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В то же время, подписывая соответствующий указ об отмене гражданства Бэсеску, Додон не объяснил, почему считает, что статус гражданства был предоставлен незаконно бывшим президентом Молдовы Николаем Тимофти, сообщает «Радио Свобода».

В ноябре прошлого года Траян Бэсеску и его жена Мария приняли присягу гражданства в посольстве Молдовы в Бухаресте, заявив о возможности присутствовать в политике бывшей советской республики, которая некогда была частью Румынии.

Бэсеску, будучи президентом Румынии в период 2004-2014 годов, предлагал Молдове воссоединение с Румынией, чтобы вместе двигаться в Европейский Союз.

В то же время президент Молдовы Игорь Додон, который пообещал укрепить связи с Москвой и раньше агитировал за отмену гражданства Бэсеску, сейчас положил конец любым политическим амбициям последнего. Бэсеску назвал действия Додона «политическими» и сказал, что Додон его «боится».

Во время президентства Бэсеску в Румынии сотни тысяч молдаван получили право на получение румынского гражданства и имели возможность стать гражданами Европейского Союза.