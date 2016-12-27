Новый пророссийский президент Молдовы уволил министра обороны за "заигрывание с НАТО"

Соответствующее сообщение со сканом указа обнародовано на официальной странице Додона в Facebook.

«Напомним, что этот министр является тем, кто заигрывал с НАТО, прекрасно зная, что мы являемся нейтральной страной, согласно Конституции Республики Молдова», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что министр открыто выступал за объединение Молдовы с Румынией и «освободил многочисленных специалистов из системы обороны и безопасности государства, заменив их людьми, близкими к Либеральной партии и юнионистской идеологии».

«Все эти вещи категорически несовместимые с обязанностями министра обороны независимого и суверенного государства, которое имеет четкие положения, указанные в Конституции о нейтралитете», – добавил Додон.

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Как сообщал УНИАН, 18 ноября Центральная избирательная комиссия Республики Молдова признала избрание пророссийского кандидата Игоря Додона президентом страны после второго тура выборов. На официальном сайте Додона отмечалось, что в случае победы на выборах он в первые 100 дней на посту президента обещает восстановить стратегическое партнерство с Россией.

На следующий день после второго тура выборов Додон выступил за федерализацию страны, назвал вывод российских войск из Приднестровья "провокацией".

Через менее чем две недели после выборов Додон поехал с частным визитом в Москву.

На инаугурации 23 декабря Додон пообещал Молдове нейтралитет, но заявил о намерениях сперва посетить Москву.