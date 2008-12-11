Качиньский предложил Туску составить ему компанию в воздухе

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ решил помочь главе польского правительства Дональду ТУСКУ попасть на саммит Европейского Союза после того, как рейсовый самолет, на котором премьер планировал лететь в Брюссель, сломался.

Как сообщает TVN24, Д.ТУСК должен был лететь рейсовым самолетом на двухдневный саммит Евросоюза, который начинается сегодня в Брюсселе, однако рейс польской компании LOT сначала отложили, а затем вообще отменили из-за технической неисправности самолета.

«Нас привезли под самолет и сказали, что он не полетит. Посоветовали обратиться к компании Brussels Airlines, чтобы переоформить билеты на следующий рейс на 16.00», - рассказал польский депутат Европарламента Ян МАСЕЛ, который должен был лететь тем же самолетом.

Начало саммита Евросоюза запланировано на 15.00.

По данным TVN24, Л.КАЧИНЬСКИЙ, который сейчас находится в Познани на конференции по вопросам предотвращения глобального изменения климата, узнав о проблемах премьера, предложил ему полететь на саммит правительственным самолетом вместе с ним.

Как сообщает радиостанция Radio Zet, Д.ТУСК согласился на предложение Л.КАЧИНЬСКОГО.

Министр Канцелярии польского президента Михал КАМИНСКИЙ сообщил, что правительственный самолет полетит в Варшаву, где заберет премьера и членов его делегации, после чего вернется в Познань, откуда заберет Президента, и отправится в Брюссель.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря Д.ТУСК заявил, что планирует приобрести новый самолет для Президента после того, как правительственный ТУ-154 поломался во время недельной поездки Л.КАЧИНЬСКОГО в Азию и польский Президент был вынужден пользоваться услугами чартерной компании.

Л.КАЧИНЬСКИЙ и Д.ТУСК, которые возглавляют разные политические партии, остро конфликтуют между собой.

Накануне последнего саммита Евросоюза в октябре разгорелся очередной спор, кто должен представлять Польшу на саммите. Она завершилась тем, что Д.ТУСК не позволил Л.КАЧИНЬСКОМУ полететь в Брюссель на правительственном самолете, и польский Президент полетел чартером. На переговорах они сидели рядом.

В начале декабря либеральная партия «Гражданская платформа», которую возглавляет Д.ТУСК, обнародовала законопроект, которым предлагает уполномочить премьера представлять Польшу на саммитах Евросоюза. Оппозиционная партия «Право и справедливость», соучредителем которой является Л.КАЧИНЬСКИЙ, назвала этот проект попыткам отстранить главу государства от осуществления внешней политики.

Д.ТУСК для экономии государственных денег часто летает в служебные поездки рейсовыми самолетами.

В этом году у него уже была проблема с рейсовым самолетом во время визита в США, когда неизвестный сообщил о его заминировании, и премьера Польши продержали несколько часов в аэропорту в Нью-Йорке.