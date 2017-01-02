Более 1000 мигрантов пытались прорваться в испанский эксклав Сеута

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

Более 1100 мигрантов пытались попасть на территорию испанского эксклава Сеута, расположенного на севере Африки. Преодолеть заграждение удалось только двум мигрантам, они оба получили травмы, спрыгивая с шестиметрового забора, который находится на границе с Марокко.

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Власти Испании назвали новогоднюю попытку штурма "чрезвычайно ожесточенной и организованной".

По данным властей, в ходе столкновений один из пограничников потерял глаз.

Как сообщал УНИАН ранее, в декабре более 400 африканских мигрантов сумели прорваться на территорию Сеуты.

Тысячи мигрантов из стран Африки, расположенных к югу от Сахары, нелегально живут в Марокко и пытаются попасть в Сеуту или Мелилью, чтобы затем отправиться в Европу.

Большинство таких нелегальных мигрантов останавливают на границе и возвращают в Марокко.