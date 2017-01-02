Трамп продолжит использовать Twitter после вступления в должность

Об этом сообщил в интервью ABC будущий пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, передает РБК.

«Абсолютно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Когда избранный президент публикует сообщение в Twitter, он «получает результат», отметил Спайсер.

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Также будущий пресс-секретарь избранного президента выразил мнение, что ключевые СМИ «испуганы» тем, что на аккаунт Трампа подписаны более 45 млн человек. «У него есть возможность прямого разговора. Ему не нужно использовать для того СМИ», — отметил он.

Спайсер также сообщил, что администрация Трампа продолжит традицию регулярных брифингов для журналистов в Белом доме, а также президентских пресс-конференций. «Некоторые из них будут проводиться на камеру, некоторые — нет», — отметил он.

Как сообщал УНИАН ранее, по словам Шона Спайсера, избранный президент США Дональд Трамп отменит "многие указы Обамы" сразу же после вступления в должность.