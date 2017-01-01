Украинка рассказала, как ей посчастливилось спастись из ночного клуба в Стамбуле

Украинка рассказала об инциденте на своей странице в Facebook, после чего обратилась к СМИ: "Ни о каких интервью идти речь не может", объяснив это этическими соображениями. Позже она удалила оба поста об инциденте.

"Спасибо полицейскому который вытащил меня из-под стола одну из первых. Держал крепко мои руки и защищал своей спиной", - рассказала женщина.

На улице она оказалась без верхней одежды. Незнакомка, которая говорила с ней на английском, отдала ей свою накидку. Как затем оказалось, обе женщины - из Украины.

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь вооруженный грабитель открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, в клубе находилось более 500 человек.

По свидетельствам очевидцев, нападавший расстрелял охранника на входе, и, по предварительным данным, вошел в клуб в костюме Санта-Клауса. В результате атаки 39 человек погибли (в том числе 16 иностранцев) и 69 получили ранения. О судьбе нападавшего пока ничего неизвестно. Власти уже квалифицировали нападение как террористический акт.

Посольство Украины в Турции сообщило, что среди опознанных в настоящее время тел украинцев нет.