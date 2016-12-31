Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в Сирии

Как передает ВВС, сам документ был внесен представителем России в Совбезе ООН Виталием Чуркиным 30 декабря. Предложенный текст резолюции призывает как можно быстрее организовать доставку гуманитарной помощи по всей территории Сирии.

Резолюция также призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами. Переговоры, которые пройдут при посредничестве России и Турции, должны состояться в январе в Астане.

Украина проголосовала "за" резолюцию Совбеза ООН по Сирии. Об постоянное представительство Украины при ООН.

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"Украинская делегация проголосовала за резолюцию по одной причине - из-за акцента докумета на режиме прекращения огня", - цитируют выступление делегации по поводу мотивов голосования.

Украина поддерживает попытки положить конец кровопролитию и облегчить страдания сирийского народа.

Как сообщалось, о подписании самого соглашения о прекращении огня между Дамаском и вооруженной оппозицией стало известно 29 декабря. С полуночи 30 декабря это соглашение вступило в силу.

Несмотря на это из Сирии поступают сообщения о продолжающихся перестрелках и авиаударах. Ряд повстанческих группировок уже заявил, что откажется выполнять соглашение, если военные действия не прекратятся.

В пятницу сразу из нескольких районов Сирии поступали сообщения о столкновениях между правительственными силами и повстанцами. Из провинции Хама поступали сообщения об авиаударах.

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Лояльные Асаду войска отрицают эти сообщения, обвиняя оппозицию в стремлении убедить мировое сообщество в том, что правительственные силы не соблюдают соглашения о прекращении огня.

Соглашение о прекращении огня не затрагивает некоторые группировки, в том числе "Исламское государство" и "Джабхат Фатех аш-Шам".