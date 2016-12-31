В Австралии 80 гостей музыкального фестиваля пострадали в давке

Как передает ТСН со ссылкой на австралийскую телерадиокомпанию ABC, 19 пострадавших получили тяжелые травмы, в частности, ног и спины. Все пострадавшие в возрасте около 20 лет.

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В полиции отметили, что давка возникла, когда гости фестиваля пытались выйти из зоны, где выступала местная группа DMA, и перейти к сцене, на которой играл британский коллектив London Grammar.

По данным газеты Age, разъяренные родители пострадавших отправили сообщение организаторам фестиваля в социальной сети Facebook для получения подробной информации, так как не могли связаться с детьми, но пока не получили ответа.