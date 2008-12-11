Сомалийские пираты захватили еще два судна

Сомалийские пираты захватили в Аденском заливе два йеменских судна с 17 рыбаками.

Однако нескольким членам экипажа одного из них удалось бежать на моторной лодке и известить об инциденте службу йеменской морской стражи, передает ИТАР-ТАСС .

Никаких требований относительно освобождения захваченных судов пираты пока не выдвигали.

В этом году, по разным данным, пираты совершили около 100 нападений, захватив десятки судов с 300 моряками на борту, в том числе саудовский супертанкер, перевозящий нефть на сумму 100 млн. долл.

Европейский Союз направил в этот район военные корабли.