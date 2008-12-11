Российские десантники и моряки ЧФ провели совместные учения

Новороссийские десантники и моряки Черноморского флота России провели совместные занятие по погрузке боевой техники на большие десантные корабли (БКД), сообщил РИА Новости начальник службы информации и общественных связей Воздушно-десантных войск России полковник Александр Чередник.

По его словам, в ходе тренировок отрабатывались вопросы марша из пунктов постоянной дислокации к пунктам погрузки, порядок действий экипажей боевых машин в ходе погрузки, а также общие вопросы взаимодействия десантно-штурмовых подразделений и частей ВМФ.

"На занятия под руководством майора Николая Калабина были привлечены около 100 военнослужащих различных воинских специальностей, основу которых составили механики-водители боевых машин. Осуществлена практическая погрузка двух десятков боевых машин на большой десантный корабль", - сказал он.

Проведение таких совместных тренировок позволяет подготовить личный состав для решения самого широкого круга задач, в том числе для борьбы с терроризмом и морским пиратством, отметил собеседник агентства.