В Германии задержали вероятного сообщника "берлинского террориста" - СМИ

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издание Spiegel Online.

Сообщается, что был задержан 40-летний гражданин Туниса, проживающий в Берлине. Полиция отказалась комментировать эту информацию, в свою очередь Федеральная прокуратура Германии заявила, что в ближайшее время состоится пресс-конференция по этому поводу.

Напомним, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.

Позже полиция Германии официально подтвердила гибель гражданина Украины во время теракта.