Посольство РФ в Сирии обстреляли дважды за день
18:27, 28 декабря 2016Мир
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Сегодня, 28 декабря в 12:00 и 12:19 (по Киеву) посольство России в Сирии подверглось обстрелу.
В МИД РФ обстрел назвали «провокацией экстремистов» / МИД РФ
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.
Сообщается, что одна мина, которая не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая – в непосредственной близости от ее территории.
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В МИД РФ сообщили, что для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы.
В российском дипломатическом ведомстве обстрел назвали «провокацией экстремистов».
Отметим, посольство России в Дамаске время от времени подвергается обстрелам. В частности, в октябре здание дипмиссии было обстреляно дважды за месяц.
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