Посольство РФ в Сирии обстреляли дважды за день

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Сообщается, что одна мина, которая не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая – в непосредственной близости от ее территории.

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В МИД РФ сообщили, что для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы.

В российском дипломатическом ведомстве обстрел назвали «провокацией экстремистов».

Отметим, посольство России в Дамаске время от времени подвергается обстрелам. В частности, в октябре здание дипмиссии было обстреляно дважды за месяц.