Посольство России в Сирии второй раз за месяц обстреляли из минометов

Об обстреле, который продолжался почти два часа, сообщила пресс-служба МИД России.

«12 октября, начиная с 11.30, в течение почти двух часов район расположения Посольства России в Дамаске подвергся минометному обстрелу из контролируемого экстремистами района Джобар. Одна из мин взорвалась в непосредственной близости от поста внешней охраны дипмиссии, еще одна - недалеко от входа в консульский отдел, два минометных снаряда сдетонировали в сотне метров от забора Посольства. На крышу местной школы, расположенной недалеко от российского загранучреждения, также упала мина, но не разорвалась», – говорится в сообщении.

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Российское МИД отмечает, что в ходе обстрела никто из сотрудников дипмиссии не пострадал, материальный ущерб от обстрела уточняются.

Как сообщал УНИАН, 3 октября посольство России в Дамаске подверглось минометному обстрелу.

Одна из мин, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, взорвалась на территории посольства вблизи жилого комплекса, никто из сотрудников не пострадал. Кроме того, еще две мины взорвались рядом с посольством РФ.