Forbes: Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых кассовых актеров 2016 года

На ленты с участием Скарлетт Йоханссон за год было продано билетов на 1,2 млрд долл, отмечает Forbes.

Второе место в списке занимают коллеги Скарлетт Йоханссон по фильму "Первый мститель: Противостояние" Крис Эванс и Роберт Дауни-младший (по 1,15 млрд долл.).

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Далее в рейтинге следует звезда "Отряда самоубийц" Марго Робби (1,1 млрд долл.).

В топ также попали Эми Адамс (1,04 млрд долл.), Бен Аффлек (1,02 млрд долл.), Генри Кавилл (870 млн долл.), Райан Рейнольдс (820 млн долл.), Фелисити Джонс (805 млн долл.) и Уилл Смит (775 млн долл.).

Как сообщал УНИАН, ранее Forbes назвал создателя киносаги "Звездные войны" Джорджа Лукаса самой богатой знаменитостью в этом году.