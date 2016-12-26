Российские чиновники хотят причислить к лику святых "доктора Лизу" - похитительницу украинских детей

Такое мнение вызвал глава президентского Совета РФ по правам человека Михаил Федотов в разговоре с НСН .

«Я убежден, что в лице доктора Лизы мы потеряли не только человека, который в свое время будет канонизирован, как великий русский святой, мы потеряли замечательного человека. Потеряли человека, который нес миссию добродетели и совершенно не напрасно», - сказал Федотов.

Напомним, в 2014 году "доктор Лиза" организовывала отправки детей из оккупированного Донбасса в Россию.

Читайте такжеКатастрофа российского Ту-154: появилось видео поисковой операции на месте крушения

Как сообщал УНИАН, ранее Минобороны РФ опубликовало полный список находившихся на борту упавшего самолета Ту-154, в котором 92 имени. Среди них – 8 членов экипажа, 8 военнослужащих, двое гражданских служащих, 9 представителей СМИ и 64 участника Ансамбля имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье незадолго после вылета из Сочи. Самолет упал в акватории Черного моря. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, никто из находившихся на борту самолета не выжил.