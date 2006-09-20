Ни одного заседания комиссии Ющенко-Путин еще не состоялось

В Москве «исходят из того, что в ближайшей перспективе необходимо провести заседание большой межгосударственной комиссии России и Украины».

Об этом заявил сегодня официальный представитель МИД России Михаил КАМЫНИН, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Но до этого мы считаем целесообразным отработать конкретные вопросы сотрудничества России и Украины в рамках подкомиссий», - сказал М.КАМЫНИН.

Представитель МИД РФ отметил, что «лишь после того, как пройдет этот раунд заседаний подкомиссий, и на ней будут приняты определенные решения по тем или иным направлениям сотрудничества, можно говорить о сроках созыва большой комиссии».

Межгосударственная комиссия Ющенко-Путин была создана 8 мая 2005 года. Однако ни одного заседания комиссии до сих пор не состоялось.