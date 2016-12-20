В Перу 12 полицейских погибли в результате падения автобуса с обрыва

Об этом сообщает The Straitstimes со ссылкой на главу местной полиции Висенте Ромеро, передает РБК-Украина.

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Кроме того, еще 13 полицейских получили ранения, всего же в автобусе было 32 офицера. "Мы привлекаем вертолеты для транспортировки раненых", - сказал он.

Как сообщается, правоохранители должны были обеспечить безопасность встречи между правительственными чиновниками и протестующими жителями города Антабамба.