В Перу 12 полицейских погибли в результате падения автобуса с обрыва
23:13, 20 декабря 2016Мир
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В Перу автобус с полицейскими упал с обрыва, по меньшей мере 12 правоохранителей погибли.
Всего в автобусе было 32 полицейских / PMG.ua
Об этом сообщает The Straitstimes со ссылкой на главу местной полиции Висенте Ромеро, передает РБК-Украина.
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Кроме того, еще 13 полицейских получили ранения, всего же в автобусе было 32 офицера. "Мы привлекаем вертолеты для транспортировки раненых", - сказал он.
Как сообщается, правоохранители должны были обеспечить безопасность встречи между правительственными чиновниками и протестующими жителями города Антабамба.
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