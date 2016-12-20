На фоне убийства своего посла РФ "скромно" объявила об одном эффективном формате по Сирии, откинув США и союзников

Другие форматы оказались не эффективными, заявил он после трехсторонних переговоров в Москве, пишет Русская служба BBC.

"Считаю наиболее эффективным тот формат, который вы сегодня наблюдаете. Это не попытка бросить тень на усилия других наших партнеров добиться прогресса в урегулировании сирийского кризиса. Это просто констатация факта", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главами внешнеполитических ведомств Турции и Ирана.

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"На сегодняшний день формат "тройки" - Иран, Россия и Турция, по крайней мере, практическими делами доказывает свою востребованность", - добавил российский министр. По его словам, именно "действия наших трех стран помогут преодолеть застой в усилиях по сирийскому урегулированию".

Во вторник в Москве прошли переговоры с участием Сергея Лаврова, главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Турецкий министр не стал отменять визит в Москву после убийства в Анкаре посла России Андрея Карлова. В понедельник вечером его застрелил турецкий полицейский, выкрикивая лозунги о Сирии и Алеппо.