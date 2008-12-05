Скончался Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II

Умер патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй.

Как передает ИТАР-ТАСС , об этом сообщил руководитель пресс-службы Московской патриархии священник Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ.

«Патриарх Алексий скончался. Это произошло сегодня утром», – сказал он.

Патриарх Алексий II (в миру Алексей Михайлович Ридигер) родился 23 февраля 1929 года в Таллине, Эстония. Являлся епископом Русской Православной Церкви, а с 10 июня 1990 года Патриарх Московский и всея Руси, предстоятель Русской Православной Церкви (РПЦ), академик Российской академии образования.