Реформа окончательно «добьет» армию, авиацию и флот России – адмирал

Бывший командующий Черноморским флотом Российской Федерации, депутат Государственной думы от фракции КПРФ, адмирал Владимир КОМОЕДОВ считает, что затеянная в настоящее время реформа Вооруженных сил РФ окончательно «добьет» армию, авиацию и флот страны.

Об этом В.КОМОЕДОВ заявил в интервью газете «Советская Россия» (№ 134).

«Вопреки бодрым реляциям, доносящимся из Министерства обороны и из более высоких кабинетов, армия, авиация и флот находятся в тяжелейшем состоянии. «Реформы» СЕРДЮКОВА (министра обороны России) добьют их окончательно», - сказал В.КОМОЕДОВ.

По словам экс-командующего российским Черноморским флотом, моряки-черноморцы реформам не рады. «Что касается настроений, то, в частности, среди моряков Черноморского флота, о состоянии которого я осведомлен лучше всего, оно тяжелейшее. Я бы сказал, пользуясь флотским термином – настроение ниже ватерлинии», - отметил адмирал.

По данным В.КОМОЕДОВА, в результате реформы предполагается сокращение мичманов, хотя именно они, уверен бывший командующий ЧФ, составляют костяк Военно-морского флота России. «Но что такое для флота мичман? Это (вместе с офицерами) костяк флота. Это элита. Именно мичмана сидят за пультами сложнейшей ракетной техники, именно мичмана-гидроакустики обеспечивают поиск подводных лодок. Убери их – и боевой корабль станет беспомощной мишенью для кораблей и авиации противника», - сказал В.КОМОЕДОВ.

«А что нам предлагает господин СЕРДЮКОВ? – продолжил бывший командующий российским ЧФ России. – Он предлагает превратить мичманов в гражданских служащих. При этом они резко теряют в зарплате. Примерно в два раза. И без того рабочие и служащие Вооруженных сил получают меньше, чем их сотоварищи в бюджетной сфере и у частных предпринимателей. Если же лишить мичманов статуса военнослужащих (и соответствующих надбавок к окладу), то на флоте мало кто из них останется. С соответствующими последствиями для боеспособности флота. И я говорю не только о плавсоставе. Флот – сложнейший живой организм. В нем все взаимоувязано: от ракет и торпед до соли и перца для флотского борща. Удар по тыловым службам тоже немедленно скажется на боеготовности флота...».

Депутат Госдумы добавил, что корабельный состав российского флота сейчас «находится в тяжелейшем состоянии и поддерживается в боеготовном состоянии лишь за счет патриотизма военных моряков».