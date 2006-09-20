Боевики ”Хизбаллы” заранее знали обо всех действиях израильской армии

Активистам радикальной ливанской группировки "Хизбалла" удалось организовать прослушивание радиопереговоров армии Израиля, что позволило боевикам заранее узнавать о действиях противника. По данным британского интернет-издания The Inquirer, ливанцам удалось взломать защиту систем коммуникации ЦАХАЛа (армия Израиля) с помощью разработок иранских исследователей.

По словам представителя "Хизбаллы", участникам движения удалось отслеживать постоянно меняющиеся частоты, на которых израильское командование вело переговоры. Благодаря этому ливанцы узнавали о потерях ЦАХАЛа, передислокациях войск, маршрутах конвоев и так далее непосредственно от самих израильтян.

Стоит отметить, что от прослушивания переговоров израильскую армию не спасли многочисленные меры предосторожности - ни постоянная смена частот (для предотвращения перехвата данных или создания искусственных помех), ни шифровка сообщений не смогли помешать боевикам. Ряд наблюдателей считает, что "Хизбалла" могла воспользоваться так называемым "человеческим фактором", то есть обнаружила ошибку или уязвимую точку в системе защиты переговоров.

Лента.ру