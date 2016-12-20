Главы МИД России и Турции подтвердили продолжение сотрудничества по Сирии

Чавушоглу прибыл в Москву 20 декабря на переговоры с Лавровым и главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом. Встреча происходит на следующий день после того, как в Анкаре был убит российский посол Андрей Карлов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам турецкого министра, те, кто планировал убийство посла, намеревались разорвать сотрудничество Москвы и Анкары по Сирии. Он также добавил, что Россия и Турция «не позволят», чтобы эти намерения организаторов убийства увенчались успехом.

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В то же время Лавров заявил, что сотрудничество двух стран по Сирии будет продолжаться. Он выразил признательность турецким властям за ее «немедленную реакцию на преступление и за сочувствие».

Российский министр также заявил, что гибель Карлова подчеркнула важность сотрудничества между Россией, Турцией и Ираном по Сирии и по поводу мер противодействия терроризму.

Трое министров планируют обсудить кризис в Сирии во время своих переговоров в Москве.

По словам Чавушоглу, улицу в Анкаре, где расположено посольство России, назовут в честь Карлова. Кроме того, он добавил, что турецкие и российские следователи совместно будут расследовать дело.

20 декабря группа следователей из России прибыла в Анкару.