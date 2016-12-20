Военный инцидент между Китаем и США: исследовательский аппарат вернули американцам

Беспилотник был передан на эсминец «Мастин» вблизи того места, где его подняли, передает Meduza.

В Пентагоне подчеркнули, что в момент захвата аппарат занимался океанографическими исследованиями, которые ВМФ США и флоты других стран проводят по всему миру.

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Подводный исследовательский беспилотник, принадлежащий американскому океанографическому кораблю USNS Боудич, был ошибочно захвачен китайскими военными, которые признали его "опасным".

Инцидент произошел в Южно-Китайском море, на расстоянии 50 морских миль (более 90 км) к юго-западу от филиппинского залива Субик-Бей. США утверждают, что исследователи действовали законно.

Захват беспилотника - самый серьезный военный инцидент между США и Китаем за последние 15 лет. До этого в 2001 году в воздухе столкнулись американский самолет-шпион и китайский истребитель. В результате китайский пилот погиб.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее призвал не забирать у Китая подводный беспилотник, который, по его словам, китайцы "украли".