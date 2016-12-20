Военный инцидент между Китаем и США: исследовательский аппарат вернули американцам
Китайский флот передал американским военным беспилотный подводный аппарат, который был захвачен 15 декабря.
Беспилотник был передан на эсминец «Мастин» вблизи того места, где его подняли, передает Meduza.
В Пентагоне подчеркнули, что в момент захвата аппарат занимался океанографическими исследованиями, которые ВМФ США и флоты других стран проводят по всему миру.
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Подводный исследовательский беспилотник, принадлежащий американскому океанографическому кораблю USNS Боудич, был ошибочно захвачен китайскими военными, которые признали его "опасным".
Инцидент произошел в Южно-Китайском море, на расстоянии 50 морских миль (более 90 км) к юго-западу от филиппинского залива Субик-Бей. США утверждают, что исследователи действовали законно.
Захват беспилотника - самый серьезный военный инцидент между США и Китаем за последние 15 лет. До этого в 2001 году в воздухе столкнулись американский самолет-шпион и китайский истребитель. В результате китайский пилот погиб.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее призвал не забирать у Китая подводный беспилотник, который, по его словам, китайцы "украли".