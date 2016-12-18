В Сирии сожгли дотла автобусы для перевозки людей из сел, которые находятся в осаде оппозиции

17:23, 18 декабря 2016
Мир
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Автобусы подверглись нападению и были сожжены дотла.

Автобусы были сожжены дотла / REUTERS

Несколько автобусов, которые ехали для перевозки людей из двух деревень в провинции Идлиб, в соответствии с соглашением об обмене на вывоз людей из восточного Алеппо, подверглись нападению неизвестных в были сожжены дотла. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные сирийского телевидения и Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

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Отмечается, что автобусы, которые перевозили больных и раненых из сирийских деревень Аль-Фуа и Кефрая находятся в осаде оппозиционных войск.

Напомним, сообщалось, что для продолжения эвакуации гражданских и повстанцев с восточной части сирийского Алеппо в районы дислокации людей в воскресенье, 18 декабря, начинают прибывать автобусы.

За передвижением автобусов наблюдают представители Международного комитета Красного Креста (МККК). При этом сирийское информагентство SANA утверждает, что автобусы должны вывезти "террористов и членов их семей".

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Новость в сюжете: Эвакуация из захваченных армией Асада районов Алеппо
Теги: #Сирия#Алеппо#автобус#оппозиция