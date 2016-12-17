Полиция сообщила о прекращении беспорядков в тюрьме Бирмингема
Полиция в британском Бирмингеме утверждает, что взяла под контроль ситуацию в тюрьме, где в пятницу вспыхнули беспорядки с участием нескольких сотен заключенных.
К тюрьме были стянуты отряды спецназа "Торнадо". Восстановить контроль над тюрьмой силам полиции удалось в 22:30 по Гринвичу, то есть через 12 часов, после того как в тюрьме начался бунт, передает Русская служба Би-Би-Си.
По предварительным данным, в беспорядках принимали участие до 600 заключенных.
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По информации Би-би-си, один из заключенных был госпитализирован с переломами челюсти и стенок глазницы. Ранее сообщалось, что персонал тюрьмы не пострадал в ходе беспорядков.
Во время беспорядков в тюрьме на связь с Би-би-си вышли несколько человек, которые представились как заключенные тюрьмы в Бирмингеме.
С их слов, бунт начался из-за недовольства заключенных условиями содержания - в том числе плохим питанием и недостатком врачебной помощи. По словам звонивших, заключенные также возмущены тем, что они целый день остаются запертыми в своих камерах.
Тюрьма управляется частной компанией, всего в ней содержатся 1450 заключенных.