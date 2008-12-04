В Китае снегопады заблокировали на дорогах больше 3 тысяч людей
09:13, 04 декабря 2008Мир
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Международный аэропорт Урумчи закрыли
По меньшей мере 3,4 тыс. человек оказались в плену снежных заносов на скоростных путях автономного района Синьцзян-Уйгура Китая.
Как передает ІСТV, сотни автомобилей застряли на шоссе, движение по которым прекращено из-за двухдневных снегопадов и резкого похолодания.
Накануне временно закрыли также международный аэропорт Урумчи - административный центр Синьцзяна, что привело к задержке нескольких десятков рейсов.
Китайское метеорологическое управление распространило вчера вечером предупреждение о "чрезвычайном похолодании", приказав властям 23 китайских провинций принять срочные меры, чтобы справиться с последствиями ненастья.
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