В Китае снегопады заблокировали на дорогах больше 3 тысяч людей

По меньшей мере 3,4 тыс. человек оказались в плену снежных заносов на скоростных путях автономного района Синьцзян-Уйгура Китая.

Как передает ІСТV, сотни автомобилей застряли на шоссе, движение по которым прекращено из-за двухдневных снегопадов и резкого похолодания.

Накануне временно закрыли также международный аэропорт Урумчи - административный центр Синьцзяна, что привело к задержке нескольких десятков рейсов.

Китайское метеорологическое управление распространило вчера вечером предупреждение о "чрезвычайном похолодании", приказав властям 23 китайских провинций принять срочные меры, чтобы справиться с последствиями ненастья.