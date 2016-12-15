Der Spiegel: Иллюзорный великан Путин

Об этом пишет Кристина Хебель в статье "Иллюзорный великан Путин", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

"Не хватает уважения и глубоких дискуссий", заявил недавно Виталий Чуркин. Человек Владимира Путина в ООН имел в виду напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном, которые теперь напоминают времена холодной войны.

В Совете Безопасности ООН Чуркин продемонстрировал, почему дискуссии больше не возможны. После сообщений о казнях, посол США в ООН, Саманта Пауэр, обвинила Сирию и ее союзников Россию и Иран в "полной потере человечности" в Алеппо. Чуркин возразил с издевкой, что Пауэр говорит, как Мать Тереза.

Затем он просто вернул критику. Он сказал, что посол должна четко осознавать, какую страну представляет, и может ли она говорить с позиции морального превосходства. Послание: Чего вы хотите, США? Вы тоже ответственны за гибель гражданского населения, в Ираке и Сирии. Обстоятельство, о котором постоянно говорят российские государственные СМИ, иногда с доказательствами, иногда без них.

Не Дамаск, а Москва провозглашает победы

Выступление Чуркина показывает, что сейчас в повестке дня доминирует Россия. Еще в прошлом году, после аннексии Крыма, страна была в значительной степени изолирована на международной арене, теперь президент России Владимир Путин возвращается на мировую политическую арену.

Москва – а не Дамаск, провозглашает победы в Сирии. Войска Асада получили полный контроль над Алеппо, заявил Чуркин в Совете Безопасности. Но через несколько часов российская армию сообщила о продлении "операций по освобождению" от "террористов". Террористами правительство России называет всех противников Башара аль-Асада.

В течение нескольких дней государственные СМИ заявляли об освобождении Алеппо сирийской армией. Уже в понедельник показали первых ликующих сторонников Асада. А также российских солдат, которые раздавали еду и напитки сирийским гражданам. Москва ведет "героическую войну" - вопреки критике со стороны США и Запада, так звучало послание [России] своему собственному народу.

В течение многих месяцев, российская армия своими бомбардировками прокладывала путь сирийским войскам, и, тем не менее, бои в разрушенном городе все еще продолжаются. Длительная миссия в Сирии (гораздо более длительная, чем планировалось) – это цена, которую должен заплатить новый якобы сильный Путин за свое вмешательство в войну.

На самом деле, Путин совершенно не заинтересован в долгосрочной перспективе расширять официально провозглашенную борьбу с терроризмом. Для этого у него слишком ограниченные военные ресурсы. Но сирийские войска ослаблены после долгих лет гражданской войны, в одиночку они бы не смогли удержать Алеппо. Это стало понятно после повторного захвата Пальмиры "Исламским государством".

Федор Лукьянов, эксперт по внешней политике и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", еще несколько недель назад говорил о Сирии, как о "ловушке". Вывод войск будет сложным для всех, в том числе и для России.

Товарищ Тиллерсон в министерстве иностранных дел

На этот раз Кремль вряд ли может предсказать, как Дональд Трамп будет вести себя во внешней политике на посту президента. Возможно, именно поэтому в последние недели года Путин создает факты. Сейчас он находится в Японии, где хочет обсудить с премьер-министром Синдзо Абэ "нормализацию" отношений между двумя странами, также в вопросе спорных Курильских островов.

После победы Трампа, консервативные политики, вроде сенатора России и эксперта по внешней политике Алексея Пушкова, предавались мечтаниям и надеялись на уважение США, которого всегда требовали. "Этот бизнесмен – откровенный прагматик, у него большой опыт работы с Россией", - хвалил Пушков кандидата на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, обладателя "Ордена Дружбы", высшей награды для иностранцев в России. Будет ли товарищ Тиллерсон и на посту министра постоянно посещать Кремль?

Вряд ли. Прежде всего, он показал, что понял, как лучше всего в России заключать сделки на миллиарды долларов: необходимо поддерживать личные отношения с Путиным и его доверенным лицом, генеральным директором "Роснефти" Игорем Сечиным. Но в политике Тиллерсон (как и Трамп) будет действовать не так, как в деловом мире, у него будут другие обязательства. Однако, само по себе выдвижение кандидатуры Тиллерсона позволяет понять, что не всем республиканцам по душе его приближенность к Путину, с которым исполнительный директор дружит в течение многих лет.

Исчезнувший враг

В связи с такой большой "дружбой" и переходом к прагматизму, в России возникает вопрос: Что делать, если Соединенные Штаты в будущем перестанут быть врагом? Образ врага, в котором срочно нуждается Москва, чтобы отвлечь внимание от таких внутренних проблем, как экономический кризис, и объединить страну с помощью внешней изоляции. Кого будут атаковать Чуркин, Пушков и государственные СМИ? Только НАТО и ЕС?

В 2018 году в России снова запланированы президентские выборы. Официально Путин еще не выдвинул свою кандидатуру. Но у него уже появился конкурент: на такой шаг решился лидер оппозиции Александр Навальный, он заявил о своей кандидатуре очень рано, тем самым увеличив давление. Поэтому Путину придется придумать что-то новое во внешней политике.