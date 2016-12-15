Сирийская умеренная оппозиция заявила о новом соглашении об эвакуации жителей Алеппо

Об этом сообщили представители сирийской умеренной оппозиции, передает Русская служба Би-Би-Си.

По их словам, соглашение должно вступить в силу ранним утром в четверг. В Москве пока не подтверждают эту информацию.

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Тем временем неназванный представитель боевиков, воюющих на стороне Башара Асада, подтвердил агентству Рейтер факт нового соглашения. По его словам, покинуть город могут повстанцы, их семьи и все, кто пожелает это сделать.

Прежнее соглашение об эвакуации, гарантами которого накануне выступили Россия и Турция, сорвалось практически сразу после вступления в силу. Эвакуация мирных жителей должна была начаться в среду в 5 утра по местному времени.

По оценке Арабской службы Би-би-си, в восточной части города сейчас находится около 50 тысяч мирных жителей и около 400 повстанцев.

Как сообщал УНИАН ранее, представитель сирийских повстанцев заявил в среду, 14 декабря, что оппозиционные силы начали контрнаступление против правительственных сил в городе Алеппо в рамках боя, который развязался после того, как соглашение относительно перемирия провалилось.