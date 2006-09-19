Украине нужна поддержка Израиля для признания голодомора актом геноцида

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК в рамках своего визита в г. Нью-Йорк (США) с целью участия в роботе 61-й сессии ГА ООН встретился с председателем Конференции президентов главных американских еврейских организаций Гарольдом ТАННЕРОМ и ведущими представителями еврейских организаций США.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА, в начале встречи Б.ТАРАСЮК передал приветствие от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и поблагодарил руководителей еврейских организаций США за их вклад в развитие украинско-американского стратегического партнерства, а также за содействие в вопросе отмены поправки Джексона-Венника в отношении Украины.

Б.ТАРАСЮК обратился к Г.ТАННЕРУ с просьбой содействовать признанию парламентом Израиля Голодомора в Украине 1932-1933 годов актом геноцида против украинского народа.

Министр иностранных дел Украины проинформировал участников встречи о внутриполитической ситуации в Украине, а также о неизменности внешнеполитического курса нашего государства на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

В ходе встречи Б.ТАРАСЮК также сообщил присутствующим о проведении 26-27 сентября с.г. в г. Киеве Международного форума „Жизнь народу моему!”, посвященного 65-й годовщине трагедии в Бабьем яру. Он, в частности, отметил, что этот Форум призван привлечь внимание человечества к необходимости принятия действенных мер по недопущению распространения в обществе проявлений недоверия, нетерпимости и ксенофобии. Участники встречи высоко оценили идею проведения Форума и подтвердили готовность принять участие в его работе.

Министр иностранных дел Украины ознакомил председателя Конференции президентов главных американских еврейских организаций с деятельностью правительства Украины в направлении недопущения проявлений антисемитизма и ксенофобии, отметив, что наше государство заинтересовано в сотрудничестве с международными еврейскими организациями в этой сфере.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной жизни, в частности касающиеся ситуации на Ближнем Востоке, и решительно осудили любые проявления терроризма.