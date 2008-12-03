Россияне спрашивают Путина о кризисе, цене на бензин и Украине

Увеличение пенсионного возраста, отношения с Украиной, финансовый кризис, цены на бензин и жилье - самые популярные вопросы граждан России премьер-министру Владимиру ПУТИНУ.

Как передает РИА Новости, глава правительства, который также является лидером крупнейшей российской партии "Единая Россия", ответит на вопросы россиян в прямом теле- и радиоэфире 4 декабря. Специальная программа "Разговор с Владимиром Путиным" начнется в 12.00 мск в прямом эфире телеканалов "Россия, "Вести", радиостанций "Маяк" и "Радио России".

Вопросы Путину можно задать через общественные приемные "Единой России", на сайте программы www.moskva-putinu.ru.

По-прежнему, одними из наиболее часто задаваемых вопросов остаются вопросы про кризис, очень интересует россиян "квартирный вопрос", а также вопросы демографии и материнского капитала.

По международной тематике у премьера интересуются развитием сотрудничества с Киевом. "Как, по вашему мнению, будут складываться дальнейшие отношения между Россией и Украиной?", - спрашивают главу правительства.

Есть к премьеру и вопросы личного характера, например, как он борется с плохим настроением и ставит ли какие-либо условия перед интервью.

В.ПУТИН ввел практику ответов на вопросы россиян в прямом эфире, когда занял пост президента страны. Первая "прямая линия" состоялась в декабре 2001 года.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Дмитрий ПЕСКОВ, В.ПУТИН будет отвечать на вопросы россиян в Гостином дворе, где обычно проходят съезды возглавляемой им партии "Единая Россия", а по итогам премьер расскажет журналистам о своих впечатлениях.

По словам Д.ПЕСКОВА, для этих целей в Гостином дворе оборудуют студию, в которой "будут находиться свыше 400 человек". При этом пресс-секретарь не стал прогнозировать, сколько времени может продлиться общение. Он отметил, что формат претерпел изменения и аналогии с прошлыми "прямыми линиями" "вряд ли будут уместны". Впрочем, разговор будет обширным, заверил Д.ПЕСКОВ.