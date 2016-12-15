В Алеппо началась операция по эвакуации раненых – СМИ

Об этом сообщает The Guardian.

"Операция начинается, машины скорой помощи отправились", – сказал изданию представитель Международного комитета Красного Креста (МККК).

МККК, который сообщил о привлечении 100 волонтеров и 10 машин скорой помощи, а также сирийский Арабский Красный Полумесяц, будут наблюдать за эвакуацией.

Машины двинулись почти через пять часов после того, как эвакуация должна была начаться, процесс замер в ожидании команд на фоне сообщений о стрельбе.

Гуманитарный советник ООН по Сирии Ян Эгеланн сказал, что приоритет будет отдаваться тем, кто нуждается в неотложной помощи.

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"Тысячи людей нуждаются в эвакуации, но первая и самая насущная вещь – это раненые, больные и дети, в том числе дети-сироты", – отметил он. "Я действительно полон надежды, поскольку это давно назрело", – добавил Эгеланн.

Источники издания в восточном Алеппо сообщили, что обстрелы в городе прекратились в полночь по местному времени, но в четверг утром стало известно о новой перестрелке.

Волонтеры гражданской обороны Сирии, известные как «Белые шлемы», проинформировали, что один из членов организации был ранен снайпером во время очистки маршрута эвакуации и машина экстренной помощи в анклаве оказалась под огнем из стрелкового оружия.