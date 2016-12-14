Подарок Путину за день до визита в Японию: СМИ сообщили о возможном появлении американских баз на Курилах

Об этом 14 декабря сообщила японская газета «Асахи», ссылаясь на Сетаро Яти, генсека Совета нацбезопасности страны, пишет "Газета.Ru".

Это заявление может резко осложнить переговоры о статусе Курильских островов на фоне завтрашнего визита в Японию президента России Владимира Путина.

В публикации «Асахи» от 14 декабря рассказывается о московских переговорах, которые состоялись между Сетаро Яти и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. По данным издания, Яти, отвечая на вопрос российской стороны о вероятности размещения американской военной базы на Курильских островах, заявил: «Да, такая возможность есть».

«Асахи» утверждает, что этот диалог состоялся в ноябре. Впрочем, в той же публикации приводится и другой, более актуальный комментарий источника, близкого к японскому правительству.

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«Такие слова Яти были совершенно естественными, поскольку при установлении японского суверенитета над островами они автоматически подпадают под договор о гарантиях безопасности между США и Японией», - заявил он.

На следующий день, 15 декабря, в Японии ждут визита президента Владимира Путина. Токио надеется, что в ходе переговоров возможен прорыв по проблеме Курильских островов. Из-за этого нерешенного территориального спора вокруг Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи две страны не могут заключить мирный договор после окончания Второй мировой войны.