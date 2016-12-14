Подарок Путину за день до визита в Японию: СМИ сообщили о возможном появлении американских баз на Курилах
Япония не исключает появления на Курильских островах американской военной базы.
Об этом 14 декабря сообщила японская газета «Асахи», ссылаясь на Сетаро Яти, генсека Совета нацбезопасности страны, пишет "Газета.Ru".
Это заявление может резко осложнить переговоры о статусе Курильских островов на фоне завтрашнего визита в Японию президента России Владимира Путина.
В публикации «Асахи» от 14 декабря рассказывается о московских переговорах, которые состоялись между Сетаро Яти и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. По данным издания, Яти, отвечая на вопрос российской стороны о вероятности размещения американской военной базы на Курильских островах, заявил: «Да, такая возможность есть».
«Асахи» утверждает, что этот диалог состоялся в ноябре. Впрочем, в той же публикации приводится и другой, более актуальный комментарий источника, близкого к японскому правительству.
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«Такие слова Яти были совершенно естественными, поскольку при установлении японского суверенитета над островами они автоматически подпадают под договор о гарантиях безопасности между США и Японией», - заявил он.
На следующий день, 15 декабря, в Японии ждут визита президента Владимира Путина. Токио надеется, что в ходе переговоров возможен прорыв по проблеме Курильских островов. Из-за этого нерешенного территориального спора вокруг Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи две страны не могут заключить мирный договор после окончания Второй мировой войны.