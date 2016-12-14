Написанную от руки книгу Роулинг продали на аукционе за $467 тысяч (видео)
На торгах в Лондоне за 468 тысяч долларов продали рукописную книгу "Сказки барда Бидля", созданную британской писательницей Джоан Роулинг.
Как сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's, книга была в 2007 году подарена писательницей издателю Барри Каннингему, опубликовавшему первый том поттерианы.
Книга подписана автором: "Барри, человеку, который решил, что затянутый роман про мальчика-волшебника в очках, быть может, удастся продать. Спасибо".
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В "Сказки барда Бидля" входят пять иллюстрированных историй, связанных с вымышленной вселенной Гарри Поттера.
Оценочная стоимость издания составляла от 380 тысяч до 635 тысяч долларов.
"Сказки барда Бидля" - одна из семи книг, собственноручно написанных и проиллюстрированных Роулинг. Она подарила шесть копий тем, "кто имел самую близкую связь с книгами о Гарри Поттере в течение 17 лет". Седьмая была продана на аукционе за 4 миллиона долларов, которые пошли на благотворительность.
Как сообщал УНИАН, пьеса о Гарри Поттере стала самой продаваемой книгой в Британии за 10 лет.