Россия предложила Евросоюзу военное сотрудничество

Об этом сообщает DW, по информации издания Die Welt.

"Мы открыты для интенсивного, выгодного для обеих сторон диалога по главным вопросам внешней политики, а также готовы к военному сотрудничеству", - заявил Чижов.

По словам постпреда России в ЕС, вполне возможно участие российской армии в операциях ЕС, а также других третьих стран. Чижов напомнил, что ранее РФ сотрудничала с ЕС в Сомали, Чаде и на Балканах.

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"Мы готовы обсудить правовые основания такого сотрудничества, например двусторонний договор", - предложил Чижов. Целью такого соглашения, подчеркнул он, может стать "стабильное и конструктивное сотрудничество в кризисных регионах мира".

"Командование совместными операциями могут поочередно брать Россия и ЕС, или они также могут проходить под руководством ООН", - пояснил Чижов.

Как сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал мир продолжить санкции против РФ.