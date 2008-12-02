Самолет президента Польши замерз в Монголии

Двадцатиградусный мороз в Монголии вывел из строя самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, находящегося с визитом в этой стране, сообщает во вторник польский телеканал TVN24.

Польский президент, совершающий турне по азиатским странам, во вторник утром должен был вылететь из Улан-Батора в Токио, однако из-за поломки правительственного Ту-154 до сих пор пребывает в Монголии. По данным канцелярии президента, ночной мороз вывел из строя механизмы управления закрылками. Сейчас машину "размораживают"монгольские техники. В случае, если они не добьются успеха, Качиньскому придется лететь в Токио чартерным рейсом. В октябре президенту Польши уже пришлось совершить заграничную поездку на чартере. Тогда канцелярия премьера Дональда Туска отказала главе государства в возможности воспользоваться спецбортом для поездки на саммит ЕС в Брюсселе. Поездка Качиньского на саммит обошлась польским налогоплательщикам в 150 тысяч злотых (около 60 тысяч долларов).

РИА Новости