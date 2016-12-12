Стали известны номинанты на престижную кинопремию "Золотой глобус" 2017 года

12 декабря стали известны номинанты на престижную кинопремию "Золотой глобус-2017", которая ежегодна присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы за лучшие кино- и телевизионные фильмы, начиная с 1944 года.

Список номинантов представили актеры Дон Чидл, Лора Дэрн и Анна Кэндрик.

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В этом году больше всего номинаций получил фильм-мюзикл "Ла-Ла Ленд", который 11 декабря уже стал триумфатором на церемонии Critics' Choice Awards, получив 8 наград из 12 номинаций. Фильм претендует на четыре награды "Золотой глобус" – "Лучший мюзикл или комедия", "Лучший режиссер" Демиен Шазелл, "Лучший актер" Райан Гослинг и "Лучшая актриса" Эмма Стоун.

Также в категории "Лучший мюзикл или комедия" за награду поборются фильмы "Дэдпул", "Женщины ХХ века", "Синг Стрит" и "Флоренс Фостер Дженкинс".

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В категории "Лучший фильм" в номинацию попали картины "По соображениям совести", "Лунный свет", "Любой ценой", "Lion" и "Манчестер у моря".

В 2017 году в различных категориях на награду "Золотой глобус" среди прочих претендуют такие именитые актеры как: Дензел Вашингтон, Вигго Мортенсен, Натали Портман, Джессика Честейн, Изабель Юппер, Райан Рейнольдс, Хью Грант, Колин Фаррелл, Аннетт Бенинг, Николь Кидман и другие.

При этом почетная премия имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа будет вручена восьмикратной обладательнице "Золотого глобуса" актрисе Мерил Стрип. Кроме того, актриса претендует на награду в категории "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за роль в фильме "Флоренс Фостер Дженкинс".

Среди телевизионных сериалов на награду в категории "Лучший драматический сериал" претендуют "Игра престолов", "Корона", "Мир Дикого запада", "Странные вещи" и "Это мы".

В номинацию "Лучший комедийный сериал или мюзикл" попали "Атланта", "Черная комедия", "Моцарт в джунглях", "Очевидное" и "Вице-президент".