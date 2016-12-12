ЕС подписал дружеское соглашение с Кубой

Церемония подписания состоялась в Брюсселе при участии высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини и главы МИД Кубы Бруно Родригеса Парильи на полях встречи глав МИД стран ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Этим соглашением мы выражаем надежду, что отношения между ЕС и Кубой перейдут на новый уровень, который будет отражать прочный исторический, культурный и экономический связь между Евросоюзом и Кубой", - заявила Могерини после подписания соглашения.

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По ее словам, соглашение создаст юридические рамки для политического диалога между ЕС и Кубой и позволит тесно сотрудничать в решении глобальных проблем: климатические изменения, терроризм и миграция.

Переговоры по соглашению между ЕС и Кубой начались в апреле 2014 года и завершены 11 марта 2016 года согласованию текста. 6 декабря Совет ЕС решил провести церемонию подписания 12 декабря.

До того как соглашение ратифицируют Европарламент и национальные парламенты она будет работать в режиме временного применения.