Число ликвидированных США боевиков ИГИЛ равно населению небольшого города - Reuters

Об этом сообщил военный чиновник США, пожелавший остаться неизвестным, передает Reuters.

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По его словам, это лишь осторожная оценка. Чиновник заявил, что данная цифра демонстрирует, «насколько эффективно США совместно с возглавляемой ими коалицией борются с силами группировки».

Напомним, ранее сообщалось, что в Пентагоне готовы изменить стратегию борьбы с ИГ для Трампа.