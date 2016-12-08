Число ликвидированных США боевиков ИГИЛ равно населению небольшого города - Reuters
21:10, 08 декабря 2016Мир
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С момента начала военной операции против боевиков «Исламского государства» более двух лет назад силы США и коалиции уничтожили около 50 тыс. террористов группировки.
ИГИЛ / REUTERS
Об этом сообщил военный чиновник США, пожелавший остаться неизвестным, передает Reuters.
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По его словам, это лишь осторожная оценка. Чиновник заявил, что данная цифра демонстрирует, «насколько эффективно США совместно с возглавляемой ими коалицией борются с силами группировки».
Напомним, ранее сообщалось, что в Пентагоне готовы изменить стратегию борьбы с ИГ для Трампа.
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