Спикер МИД РФ о Трампе: "торжества дружбы, братства и справедливости" не предвидится

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, в России нет никаких иллюзий относительно новой администрации президента США.

«Если говорить серьезно, то, конечно, после прихода новой команды никакого "торжества дружбы, братства и справедливости" не предвидится. Никаких иллюзий никто не испытывает», – написала она.

При этом она выразила мнение, что антироссийская кампания является деструктивной для всего мира, потому что якобы нарушает баланс.

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«Но нужно отличать заказную антироссийскую кампанию от отстаивания собственных национальных интересов. Первое - деструктивно не столько для России, сколько для всего мира, потому что мир нуждается в балансе. Второе - нормальный рабочий процесс, не лишенный различных издержек», – добавила она.

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп официально заявил о намерении назначить на пост главы Пентагона генерала-морпеха в отставке Джеймса Меттиса по прозвищу "Бешеный пес", который критиковал Россию за ее действия в Украине.