Глава Давосского форума подсчитал размеры кризиса в триллионах долларов

Мировые потери от финансового кризиса составили 5 триллионов долларов. Как передает РИА "Новости", об этом заявил в интервью агентству Франс Пресс глава Всемирного экономического форума в Давосе профессор Клаус ШВАБ (Klaus Schwab).

"Из-за финансового кризиса потеряно около 5 триллионов долларов, и теперь (правительства) должны их восстановить", - сказал К.ШВАБ.

Он подчеркнул, что, несмотря на пессимистичность прогноза, кризис одновременно дает колоссальные возможности для использования новых технологий и изменения конъюнктуры рынка.

По его словам, в условиях крупнейшего за 70 лет кризиса 39-й ежегодный экономический форум, который пройдет в швейцарском Давосе в январе 2009 года, станет самым важным за всю его историю. По словам К.ШВАБА, всего на форуме будут присутствовать более 160 глав государств и правительств и министров, а также более тысячи влиятельных бизнесменов, прежде всего из стран "восьмерки". Участники пятидневной встречи обсудят не только преодоление глобального финансового кризиса, но и перспективы устойчивого экономического развития, совершенствования управления и укрепления гражданского общества.