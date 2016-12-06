В США убили боксера Эда Брауна

В американском городе Чикаго застрелили американского боксера в полусреднем весе Эда Брауна (20-0, 16 КО), сообщает ESPN.

Сообщается, что Браун со своей девушкой находился в автомобиле, когда из другой машины и открыли стрельбу. Браун получил огнестрельные ранения, в том числе в голову, девушку ранили в ногу.

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Браун был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его.

"Он потерял свою жизнь в 25 лет ни за что. Те люди в Чикаго стреляли без всякой причины. Было бы иначе, если бы он был бандитом или каким-то образом был связан с наркотиками, но он не занимался подобными вещами. Он был славным малым, застенчивым", — заявил менеджер боксера Кэмерон Данкин.